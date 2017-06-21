WhatsApp en la relación de pareja

Wasapeando tenés una comunicación instantánea y rápida, muchos tortolitos la han elegido para mantenerse en contacto todo el santo día. Por un lado, tiene un claro efecto positivo, sin embargo, también puede llevar a problemas. Se ha visto que en las relaciones de pareja es importante que cada persona tenga su espacio y su tiempo personal, sin embargo, más de uno podría sentir que no es adecuado desconectarse o que se sienten obligados a estar todo el tiempo en la aplicación y no dejar el contacto ni por un minuto. También puede crear expectativas poco realistas de que es necesario estar pegados todo el tiempo para ser cercanos y puede devaluar el contacto.

Otro posible problema son los celos. Estar pendiente de cuando estuvo una persona conectada por última vez, así como si se envió y si se vio el mensaje enviado puede causar ansiedad. Si empieza a imaginar que está siendo ignorada cuando su mensaje no recibe una respuesta inmediata puede ser una fuente adicional de conflictos y peleas.

Mejor en vivo y en directo

Esta aplicación puede ayudar a encender la chispa del amor al principio, pero también puede hacer que se desaten emociones negativas, para que esto no ocurra, es preciso darle al chateo la importancia justa y mantener viva la comunicación en vivo y en directo con la pareja.

Tu relación puede resultar tediosa por el control que te da tu pareja si no mides tus mensajes. “¿Dónde estás?”, “Te has conectado y no me contestas. Responde”. Para no volverse obsesivo es mejor llamarse o simplemente ocultar la hora de conexión.

El decirse “Buenos días”, “¿Qué haces?”, “mi amor” puede generar una rutina. Es mejor no contarlo todo o no dejarás casi nada cuando tengan una cita cara a cara.