¿Qué se puede hacer cuando el amor de tu vida te decepciona?

A veces el amor de tu vida te decepciona y no sabes qué hacer, eso es lo que me pasó a mí. Me casé hace 12 años con una hermosa mujer, muy trabajadora, que se desvivía por mí, era una buena época donde todo era color de rosa, pero después algo pasó que destruyó ese amor tan lindo que sentíamos.

Mi mundo se vino abajo y todos los castillos en el aire que tenía se cayeron y golpearon con fuerza mis planes de tener una vida feliz.

Todo era “buenos días mi amor, qué queres comer, dejá nomás yo pago papi, andá nomás, no te preocupes yo lavo toda tu ropa” y cosas así de la vida cotidiana, normal de una pareja. Ahora todo es pura indiferencia de ambas partes, ella dice que yo exagero, pero no sabe lo mucho que estoy sufriendo por dentro.

Desde hace un 1 año que mi relación está tambaleando, un día revisé su celular y pude leer unos mensajes que andaba intercambiando mi señora con otro hombre. Desde esa vez que no puedo recuperar esa confianza que tanto le tenía, nunca más pude olvidar la explicación que ella me daba y que no eran suficientes para mí.

Me dijo que solo fue un simple “seguirle la corriente”, esa fue la explicación que ella me dio, para ella no fue ninguna infidelidad, pero no es lo que yo siento. Uno tiene que ser leal con su pareja hasta con el pensamiento, pero ella dice que supuestamente solo era un amigo, que nunca pasó nada, que solo buscaba llamar mi atención, pero ella no necesitaba hacer eso, si siempre tuvo toda mi atención. Me salió con que una infidelidad virtual no se puede comparar con una carnal.

Yo nunca le fui infiel en ninguna forma, hombre más honesto que yo no va a encontrar, si los que quieren aprovecharse de las mujeres, los poco hombres que hay a patadas.

Hasta ahora no puedo olvidar eso que pasó y marcó para siempre nuestras vidas, yo no quiero más ni que me toque, pero tenemos un hijo de por medio, por eso no pude tomar la decisión de irme.

Hasta ahora me sigue torturando mentalmente lo que leí en los mensajes, no puedo olvidar eso, solo aguanto por amor a mi hijo. No soportaría vivir lejos de él, tampoco estoy seguro de que si me voy ella no tome venganza, por ahí no quiere que le vea o me empiece a crear problemas por la plata va a querer que le pase más de lo que le doy.

LUIS, DE ITAPÚA,

34 AÑOS.

LA RESPUESTA: LOS LÍMITES DE LA FIDELIDAD

Nuevos tiempos exigen renovar los acuerdos en toda relación

Muchas parejas que llegan a consultar buscando ayuda para superar una crisis de infidelidad cuentan que todo empezó por un mensaje que vio en el celular del otro. Si bien algunos vienen obligados por el que sintió como una traición al pacto de amor, también quieren hacer algo para enmendar el daño, doloroso de igual forma para ambos.

Para algunos el coqueteo por las redes sociales ya es considerado como un engaño, por más que sea virtual, sostienen que hay que ser fiel hasta con el pensamiento. Una cuestión bastante difícil de evitar hoy día con el auge de la tecnología y las comunicaciones que conectan a un mundo de posibilidades donde siempre él o ella puede elegir, caer o no en la tentación.

Los límites de lo que se considera un engaño han cambiado, el contacto físico dejó de ser un parámetro, ahora hasta con los mensajes de WhatsApp, SMS, Facebook y Twitter se llega a crear vínculos o generar deseos de estar con otra que no sea precisamente su media naranja.

Pero no es una cuestión de culpar al celular, las parejas ya vienen con un problema detrás, ya sean celos, que en verdad exista una tercera persona, falta de comunicación, etc.

En tu caso, si no te es suficiente la explicación que te dio tu señora, de que solo le siguió la corriente a esa persona, es mejor si pueden acercarse a consultar para evaluar la situación. Tal vez algo falta en la relación, por más que sientas que das todo de tu parte, tenés que saber qué necesidades tiene tu pareja.

Si pasó tanto tiempo y sigues acumulando rabia, malestar, discusiones no son buena señal, ambos deben llegar a un nuevo acuerdo de amor, fidelidad y exclusividad. Buscar contención, pensar en el hijo y tomar decisiones, en el caso de que sí exista un peligro real para la relación.