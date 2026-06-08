Mañamí todo lo que podes comprar de la tienda de la Conmebol Libertadores

La Gloria Eterna Store se inauguró en el piso 2 del Paseo Galería de Asunción, un nuevo espacio oficial del torneo de clubes más prestigioso e importante de Sudamérica.

Este espacio fue creado para acercar la historia, el legado y la grandeza de la Conmebol Libertadores a todos los hinchas del fútbol como parte de su identidad.

“Esta tienda es para la gente, para ustedes que aman el fútbol, para los que quieren tener ese pequeño recuerdo, vienen y buscan en nuestro store”, comentó el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

La tienda cuenta con los productos oficiales y exclusivos de la Conmebol Libertadores en un entorno inspirado en la grandeza, la emoción y el aura única del torneo. Cada detalle fue diseñado para que los visitantes puedan recorrer, descubrir y conectar con la historia del fútbol sudamericano a través de símbolos, momentos y elementos que representan el legado de la Gloria Eterna.

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