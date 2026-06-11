Latinos dan color mundialista en Los Ángeles he’i periodistas

Los comunicadores vibran con los latinos que fueron al mundial de yanquilandia.

Los comunicadores iban caminando por las calles de yanquilandia y escucharon el himno nacional. Al toque voi se emocionaron, en El Trece hicieron correr el video donde se ve perfectamente cómo reaccionan. ¡Pirĩmba!

“Esto de escuchar nuestro himno estando tan lejos de casa con la responsabilidad enorme de esta cobertura mundial realmente es inexplicable, la gente se emociona con nosotros después de compartirlo en las redes y es hermoso ese calor compartido y soy sincera más allá del pirĩ hasta casi me hago pis de emoción”, contó la presentadora de TV a Crónica.

Dany Pereira cuenta cómo son recibidos los paraguayos allá. “Para la gente de acá es muy emocionante ver a los paraguayos. Somos muy bien recibidos. Es frecuente ver a brasileños, uruguayos o argentinos, pero no así paraguayos, entonces están que se vuelven locos. Los latinos le estamos dando color mundialista a Los Ángeles”, dijo.

“Se siente a los paraguayos vinimos a ponerle color a esta fiesta del fútbol. Muy emocionados la vibra mundial por acá no se siente tanto, sabemos que no es el deporte favorito de los estadounidenses”, tiró Dora.

Lo cierto es que según el relato de ambos, los paraguayos vibran en la ciudad, mientras aprovechan para vacacionar. “Es muy lindo, los residentes se acercan con mucho cariño a saludar y compartir. Hay mucha esperanza en el equipo del prof. Alfaro”, dijo la comunicadora.