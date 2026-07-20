¿Lo de “Masivo” en la Expo era bola y policías se prestaron?

La Dirección de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía Nacional ha decidido iniciar una investigación contra dos agentes que se habrían prestado para simular la detención del creador de contenidos, Francesco Canatta, más conocido como “Masivo Bro”, durante el último fin de semana en la Expo.

Los uniformados en cuestión pertenecen a la Agrupación de Seguridad y a la Comisaría 10.ª de Mariano Roque Alonso.

El polémico influencer publicó un vídeo en sus redes este pasado domingo, en el cual se lo veía siendo escoltado por policías hasta la salida de la Expo, supuestamente porque había sido expulsado del lugar.

Según su relato, fue contratado por una marca para hacer presencia, pero su actitud habría molestado a los organizadores, razón por la cual habría sido echado del predio.