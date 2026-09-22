A los 109 años, fallece el último Charore de Alto Paraná Con 109 años, falleció Juan Bautista Cantero Silva, veterano de la Guerra del Chaco y último excombatiente que residía en el departamento de Alto Par…

Con 109 años, falleció Juan Bautista Cantero Silva, veterano de la Guerra del Chaco y último excombatiente que residía en el departamento de Alto Paraná. Don Juan murió en su vivienda de la colonia Itaipyte Norte, distrito de San Alberto, donde sus restos serán velados.

Con su partida, se va también uno de los últimos testimonios vivos de aquella generación que defendió al Paraguay durante la guerra contra Bolivia. Cantero tenía apenas 15 años cuando dejó su casa y se fue al Chaco para participar en la etapa final del conflicto. Años después, recordaba que no tenía miedo de las balas y que solo quería defender a su país.

“Yo tenía 15 años y me escapé de mi casa para ir a la guerra. No tenía miedo de las balas, quería defender mi país”, había contado durante un homenaje en 2025.

Padre de 11 hijos, siempre habló con orgullo de aquella experiencia. En 2025, autoridades de San Alberto, docentes y estudiantes del Colegio Nacional Itaipyte llegaron hasta su vivienda para rendirle homenaje y escuchar de primera mano sus recuerdos de la guerra. El Ejército Paraguayo expresó su pesar por su fallecimiento y destacó su participación en la defensa de la soberanía nacional.