¡Atenti! Dan 30 días para sacar nichos ubicados al borde de la Ruta Py01

Atendiendo a que se viene una ampliación de la Ruta Py01, desde Obras Públicas pidieron colaboración a frentistas para reubicar nichos o recordatorios familiares así como carteles comerciales.
La medida busca liberar de forma ordenada los espacios necesarios para avanzar con las obras de duplicación y mejoramiento del trazado vial.
Para eso se dio un plazo de 30 días para que los propietarios coordinen el traslado voluntario de sus pertenencias, porque luego ya se actuará de oficio.
Habilitaron un WhatsApp (0984 968 931) y el correo electrónico consultas@rutasdelmercosur.com electrónico
para más detalles.
Esta intervención inicial corresponde al Tramo 1 del proyecto, que abarca desde Cuatro Mojones hasta Quiindy.