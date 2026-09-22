Entre 5 asaltaron un motel en el sur Llegaron a bordo de una Toyota Fortuner fingiendo ser clientes.

Entre 5 entraron a robar todo el dinero que había en el motel.

¡Terror de madrugada en Potrero Yvate! Cinco asaltantes vestidos de camuflado y con chalecos antibalas tomaron al asalto un conocido motel. Los delincuentes llegaron en una camioneta Toyota Fortuner fingiendo ser clientes, pero mostraron las garras al desenfundar escopetas y pistolas.

Acorralaron a una empleada bajo amenaza de muerte para averiguar dónde estaban las cámaras, el guardia y el dueño del establecimiento. Llevaron a la mujer a la fuerza hasta la casa del propietario, Facundo R. (75), y reventaron la puerta de entrada a puro mazazo.

Los malditos encapuchados agarraron a golpes al abuelito mientras descansaba plácidamente con su pareja para exigirle la caja fuerte. Los malvivientes apretaron a los karai hasta alzarse con un abultado botín en efectivo que todavía no terminó de ser cuantificado.

No contentos con el dinero, los tipos revisaron la casa y se llevaron una escopeta 12, una pistola 38, joyas de valor y celulares. Tras completar el violento atraco, la gavilla abordó el potente vehículo y se dio a una rauda fuga con rumbo a Guazú Ygua.

Los afectados quedaron completamente choqueados por la extrema agresividad con la que actuaron los falsos militares durante el Asalto. La Policía y la Fiscalía montaron un intenso operativo en la zona para intentar atrapar a los peligrosos asaltantes camuflados.