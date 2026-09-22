Escándalo por presunta violencia digital sacude a la UNA

Un verdadero revuelo se armó en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tras las denuncias de presunta violencia y acoso sexual digital que afectarían a estudiantes, docentes y funcionarias de varias facultades. La rectora Zully Vera salió al paso y aseguró que la institución no se quedó de brazos cruzados.
Contó que, apenas se enteraron de lo ocurrido, llevaron el caso ante el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer para que se investigue. También se pondrán en marcha las áreas de asesoría jurídica y bienestar estudiantil, con reuniones con las personas afectadas para brindarles acompañamiento y contención.
Según las denuncias, estarían circulando por Google Drive, WhatsApp y blogs imágenes íntimas y de contenido sexual, algunas presuntamente creadas con inteligencia artificial. El caso salpicaría incluso a menores de 17 años que realizan cursos de ingreso a la universidad.
Ante esta situación, la UNA analiza crear una mesa técnica para establecer protocolos específicos contra la violencia digital y reforzar la protección de estudiantes y funcionarios. La institución también instó a fortalecer el respeto y los valores dentro de la comunidad universitaria mientras las autoridades investigan el caso.