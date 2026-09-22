Escándalo por presunta violencia digital sacude a la UNA Un verdadero revuelo se armó en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tras las denuncias de presunta violencia y acoso sexual digital que afectar…

Desde el Rectorado de la UNA ya hicieron la denuncia correspondiente.

Un verdadero revuelo se armó en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) tras las denuncias de presunta violencia y acoso sexual digital que afectarían a estudiantes, docentes y funcionarias de varias facultades. La rectora Zully Vera salió al paso y aseguró que la institución no se quedó de brazos cruzados.

Contó que, apenas se enteraron de lo ocurrido, llevaron el caso ante el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer para que se investigue. También se pondrán en marcha las áreas de asesoría jurídica y bienestar estudiantil, con reuniones con las personas afectadas para brindarles acompañamiento y contención.

Según las denuncias, estarían circulando por Google Drive, WhatsApp y blogs imágenes íntimas y de contenido sexual, algunas presuntamente creadas con inteligencia artificial. El caso salpicaría incluso a menores de 17 años que realizan cursos de ingreso a la universidad.

Ante esta situación, la UNA analiza crear una mesa técnica para establecer protocolos específicos contra la violencia digital y reforzar la protección de estudiantes y funcionarios. La institución también instó a fortalecer el respeto y los valores dentro de la comunidad universitaria mientras las autoridades investigan el caso.