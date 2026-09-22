Escuchó los disparos y encontró a su perro muerto en el patio Un lamentable caso de presunto maltrato animal es investigado en Puerto Obligado, Itapúa, luego de que un perro muriera tras recibir aparentemente va…

Un lamentable caso de presunto maltrato animal es investigado en Puerto Obligado, Itapúa, luego de que un perro muriera tras recibir aparentemente varios disparos de arma de fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 09:10 de este martes, en el barrio San Miguel. La dueña del firu contó a la Policía que escuchó aproximadamente tres disparos y, poco después, los lamentos de su perro.

Al salir a mirar qué había pasado, encontró al animal tendido en el patio, con aparentes heridas de bala. Se trataba de un perro de la raza Chow Chow. La mujer también contó que suele escuchar disparos provenientes de una propiedad vecina. Los polis fueron hasta el lugar para vichear lo ocurrido, pero no encontraron a nadie en ese momento.

El animal fue llevado hasta una veterinaria de Obligado para ser inspeccionado. La diligencia fue acompañada por representantes del Ministerio Público. El caso quedó en manos del fiscal especializado en la lucha contra el maltrato animal. Por ahora, no hay ningún responsable identificado.