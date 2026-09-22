Fundación ARA nace con la misión de cuidar la naturaleza Una nueva organización paraguaya se suma a la tarea de proteger nuestra naturaleza. Se trata de la Fundación ARA, que fue presentada oficialmente en …

Una nueva organización paraguaya se suma a la tarea de proteger nuestra naturaleza. Se trata de la Fundación ARA, que fue presentada oficialmente en Asunción y que buscará trabajar por la conservación de los bosques, ríos, animales y toda la riqueza natural que tiene nuestro país. La fundación quedó constituida el pasado 17 de septiembre, en un acto que reunió a representantes de diferentes sectores.

Entre los fundadores hay rostros conocidos de distintos ámbitos, como la atleta olímpica Camila Pirelli, el exfutbolista de la Selección Paraguaya Roque Santa Cruz y referentes de otros sectores.Un nombre bien nuestroARA no fue elegido al azar.

En guaraní, ara hace referencia al cielo, al tiempo y al clima. Además, Ara es el género científico de los guacamayos, esas coloridas aves que forman parte de la riqueza natural de nuestra región.La nueva fundación quiere juntar dos cosas que muchas veces parecen ir por caminos separados: cuidar la naturaleza y generar oportunidades para la gente.

Para eso, impulsará proyectos de conservación y recuperación de bosques, protección de los recursos hídricos, investigación científica y educación ambiental.También pondrá la mirada en el cambio climático, las energías renovables, la economía circular, la restauración de ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas, entre otros temas.