La niña Leah fue agasajada por los Lince por la Primavera Recibió un ramo de flores amarillas ha ovy’asyry la niña.

La niña de 8 años Leah Arlen, quien tiene un diagnóstico de displasia de cadera, de nacimiento, y el cual su mayor motivación en la vida es convertirse en un agente Lince, fue invitada ayer para festejar el Día de la Primavera en la base policial de Asunción, y los agentes, en un emotivo acto le entregaron flores amarillas y compartieron una tarde muy bonita entre uniformados.

La madrina de la niña Selva Areco, habló con Crónica y dijo “ella sigue su tratamiento por la enfermedad contraída desde su nacimiento, están en etapa de fisioterapia y los Linces nunca le abandonaron. Ellos le dan motivación a ella y ayer le invitaron a su base y le entregaron un regalo, los camaradas en conjunto le hicieron ese presente”.

Agregó que “el equipo Lince le dieron la bienvenida ayer y le felicitaron por su recuperación, ella está caminando de a poco ahora. Fue una jornada muy bonita. Salió con la sonrisa de oreja a oreja. Ellos siempre le invitan a todos los eventos que hay. Los Linces no solamente son tácticas sino una inspiración para estos niños que están enfermos”.