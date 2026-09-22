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La niña Leah fue agasajada por los Lince por la Primavera

Recibió un ramo de flores amarillas ha ovy’asyry la niña.

| Por Bernardo Martínez
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| Por Bernardo Martínez
Leah Arlen, de 8 añitos, fue agasajada por los Linces.

La niña de 8 años Leah Arlen, quien tiene un diagnóstico de displasia de cadera, de nacimiento, y el cual su mayor motivación en la vida es convertirse en un agente Lince, fue invitada ayer para festejar el Día de la Primavera en la base policial de Asunción, y los agentes, en un emotivo acto le entregaron flores amarillas y compartieron una tarde muy bonita entre uniformados.

La madrina de la niña Selva Areco, habló con Crónica y dijo “ella sigue su tratamiento por la enfermedad contraída desde su nacimiento, están en etapa de fisioterapia y los Linces nunca le abandonaron. Ellos le dan motivación a ella y ayer le invitaron a su base y le entregaron un regalo, los camaradas en conjunto le hicieron ese presente”.

Agregó que “el equipo Lince le dieron la bienvenida ayer y le felicitaron por su recuperación, ella está caminando de a poco ahora. Fue una jornada muy bonita. Salió con la sonrisa de oreja a oreja. Ellos siempre le invitan a todos los eventos que hay. Los Linces no solamente son tácticas sino una inspiración para estos niños que están enfermos”.

Está recuperándose con fisioterapia de una displasia de cadera, enfermedad que lo tuvo al nacer.
Está recuperándose con fisioterapia de una displasia de cadera, enfermedad que lo tuvo al nacer.

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