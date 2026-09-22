Puente de la Bioceánica tendrá estaciones para vigilar el clima El Puente de la Bioceánica, que unirá Carmelo Peralta con Puerto Murtinho, Brasil, tendrá sus propios “ojos” para vigilar el clima. Ante los pronósti…

El Puente de la Bioceánica, que unirá Carmelo Peralta con Puerto Murtinho, Brasil, tendrá sus propios “ojos” para vigilar el clima. Ante los pronósticos sobre un posible El Niño de fuerte intensidad, se instalarán dos estaciones meteorológicas para controlar en tiempo real lo que pasa con el tiempo en la zona.

Los equipos estarán ubicados en la parte superior de cada torre y medirán temperatura, lluvia, velocidad y dirección del viento. La idea no es precisamente adivinar cuándo llegará una tormenta, sino registrar lo que ocurre y juntar esos datos con la información de otros sensores instalados en el puente.

De esta manera, los ingenieros podrán saber cómo responde la enorme estructura cuando hay mucho viento, lluvia o cambios bruscos de temperatura y comprobar que todo marche dentro de los parámetros previstos. Las estaciones también dejarán un historial del comportamiento del clima en la zona, que quedará a disposición del MOPC para las tareas de operación y mantenimiento.

Aunque inicialmente no funcionarán como un sistema de alerta, más adelante podrían configurarse para lanzar una alarma si, por ejemplo, el viento supera un nivel considerado peligroso para la circulación de vehículos.