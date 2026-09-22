Tiró mensaje poderoso para laschi Cansada de ver como sufren las chicas y con el deseo de que acaben los abusos, Yasuri bombardeó con un mensajito al rollo.

“A todas las mujeres que alguna vez se sintieron insuficientes: no cambies para encajar. Aprende a amarte, a valorarte y a caminar con la frente en alto. Tu valor no depende de la opinión de nadie”, fue el mensaje poderoso con el que Antonella Yasuri encendió al rollo en las redes. Compartió un lindo mensaje, con lindas fotos para ayudar a despertar a laschi.

En charla con Crónica contó que hace un tiempo atrás se metió en una pelea de pareja para proteger a una doña que estaba siendo violentada, lo cierto es que hace poquito le escribió la fulana a darle las gracias por abrirle los ojos. “Yo siendo una chica de un metro veinte, él era un feroz tipo, le enfrente y le dije su verdad. Ahí le desperté el entender que no debemos dejarnos pisotear. Y por eso es que me puse reflexiva y compartí este mensaje para laschi”, he´i.

Tiró que muchas mujeres tienen miedo a vivir y no son felices, fue mucho más dura voi cuando habló de la cantidad de feminicidios. “Hay mujeres que no se quieren, se dejan golpear se dejan tirar y eso es lo que debemos cambiar, tenemos que salir adelante, debemos de afrontar podemos nosotros podemos”, dijo.

Lo cierto es que la cueronita Yasuri ikuerai de los casos de violencia contra la mujer y quiere que todas se despierten para nunca más permitir los abusos.