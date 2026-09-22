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¡Ya no hay lugar! La Policía busca sacar más de 17.000 vehículos de las comisarías

Las comisarías del país están prácticamente hasta el cuello de vehículos abandonados. Entre patios, veredas y hasta calles cercanas se amontonan unos…

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Buscan sacar de las Comisarias los vehículos incautados.

Las comisarías del país están prácticamente hasta el cuello de vehículos abandonados. Entre patios, veredas y hasta calles cercanas se amontonan unos 17.481 vehiculos, entre autos, camionetas y motos incautadas por diferentes motivos.

Ante este problemón, la Policía Nacional puso en marcha la operación “Chatarra Cero” y ya trabaja con la Procuraduría General de la República para encontrar una salida legal y despejar las dependencias. Según el último relevamiento, hay 2.172 vehículos de cuatro ruedas y 15.309 motos bajo resguardo policial.

El mayor amontonamiento se registra en Central, con 638 autos y camionetas y 9.299 motos. En algunos lugares la situación ya es complicada. En la Comisaría 9.ª de Limpio, por ejemplo, hay 514 motos, 37 autos, 11 camionetas y un motocarro. En Luque, la Comisaría 3.ª tiene más de 1.000 motos ocupando incluso la vereda.

La Policía y la Procuraduría ahora buscan identificar cada rodado, saber quién es el dueño y conocer en qué estado está la causa judicial que motivó su incautación.

El problema es que muchos vehículos fueron llevados a las comisarías y nadie volvió a actualizar qué pasó con sus procesos. Incluso hay motos que fueron incautadas por exposición al peligro en el tránsito y quedaron allí durante años.

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