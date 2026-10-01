Un karai murió tras incendiarse su casa anga Tenía 45 años y no pudo reaccionar a tiempo.

Un feroz y voraz incendio redujo a cenizas una casilla de madera y dejó una víctima fatal en Encarnación. El trágico suceso oiko alrededor de las 21:00 horas del miércoles en el populoso barrio Santo Domingo. La víctima fue identificada como Félix Darío A. G., un arriero de 45 años que vivía en la precaria casilla.

Efectivos de la comisaría 36ª cayeron al sitio tras una alerta telefónica y hallaron la vivienda envuelta en llamas. Lamentablemente, el dueño del hogar no pudo reaccionar a tiempo y terminó pereciendo calcinado sobre su cama.

La casilla de 3 x 4 metros, con techo de chapa y todos los muebles del señor, fue consumida en cuestión de minutos. Bomberos Voluntarios acudieron raudamente al lugar del siniestro para sofocar el fuego y enfriar los escombros.

Hasta el momento se desconocen por completo las causas que habrían originado el mortífero fuego en la casa. Personal de Criminalística, el médico forense y la Fiscalía se presentaron para realizar el levantamiento del cadáver.