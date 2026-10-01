[VIDEO] Carmiña contó a quién le quería “chapar” antes he’i Un guyryry de aquellos fue lo que generó la respuesta de Carmiña Masi cuando confesó que le quería dar un chape a un famoso. El problema es que el fu…

Un guyryry de aquellos fue lo que generó la respuesta de Carmiña Masi cuando confesó que le quería dar un chape a un famoso. El problema es que el fulano está casado y ella comprometida, lo bueno es que dejó bien clarito que su particular deseo se dio en tiempos pasados de soltería ndaje.

Resulta ser que los chicos de Kaos habilitaron un escenario de preguntas, respuestas donde confesaban a sus televidentes las curiosidades que consultaban. Una de ellas fue dirigida a la p

anelista Silvia Flores, “¿con qué famoso paraguayos protagonizarías una escena romántica?”, la actriz al toque he’i que con Mario Abdo Benítez y la rubia tiró de yapa. “Por primera vez no voy a responder a alguien de la política”, tiró y todos quedaron pendientes. “La verdad es que con Pope Spinzi, yo más de una vez le quise chapar a Pope, entra’i ka’úre”, he’i. Ndi bárbaro.