“Amiga, date cuenta. ¡No es ahí!”, tiró una bandera roja para laschi De alguna u otra forma, Anto Volpe dio a entender en las redes sociales que con sus rulitos toi toi no se metan. Preparó un carrusel de fotos donde l…

De alguna u otra forma, Anto Volpe dio a entender en las redes sociales que con sus rulitos toi toi no se metan. Preparó un carrusel de fotos donde la principal atracción son sus bucles y lanzó un facto importante.

“Si tu pareja alguna vez te dijo: ‘te queda mucho mejor el pelo lacio’. Cambia de pareja”, he´i con firmeza. Chirola de la Kchis por lo visto ya tiene bien clarito el error que no puede comenter.

Al toque saltaron las internautas a comentar sus experiencias con los rulos. Para muchas es un sarambí en la cabeza y para otras es cuestión de tiempo, cuidado y dedicación.