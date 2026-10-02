“No mojan la camiseta, se lesionan y están gordos” Fiel a su estilo, el ingeniero Luis Pettengill habló del presente del plantel azulgrana.

En medio de los festejos por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Paraguay y por el aniversario 114 del club, el expresidente del Ciclón, el ingeniero Luis Pettengill, realizó una profunda radiografía del presente azulgrana y no se guardó nada.

“En la tabla de posiciones no estamos muy bien. Tenemos una directiva nueva que está tratando de encontrar su rumbo. Y por suerte ayer (el miércoles) ganamos, porque la Copa Paraguay es uno de los caminos para llegar a la Copa Libertadores. Tuvimos una primera dirección técnica fallida, y ahora hay que corregir el rumbo. Yo creo que la designación de Costas, de Gustavo, es un buenísimo fichaje”, tiró de entrada el exmandamás de Barrio Obrero en charla con la 1120 AM.

A la hora de apuntar al plantel, Pettengill fue directo. “Espero que este rumbo corregido se corrija bien en diciembre, sobre todo jugadores que no mojan la camiseta desde el punto de vista que se lesionan y no vuelven nunca, vuelven, están gordos y ganan fortunas”, resaltó.

Un premio para Costas por lo que corre, he’i

Al mismo tiempo de elogiar la vuelta de Gustavo Costas, Pettengill bromeó con la forma en que el DT argentino vive los partidos y la intensidad que le pone en el banco de suplentes. Hasta contó que le dijo que podría tener un premio por eso. “Es muy activo corre al igual que los jugadores. Hay que ponerle esa pechera un día para ver cuántos metros corre. ‘Y ponete y de acuerdo a tus pasos y a tus cosas que corrés, pedile que te den el premio’, le dije. ‘Me viene bien’, me dijo. Ahí ya le gustó (risas)”, comentó.

El capitán quedó internado, pero todo bien

La preocupación que quedó en el plantel del Ciclón tras el partido por Copa Paraguay ante Rubio Ñu se llama Gustavo Velázquez. El capitán tuvo que ser retirado del juego por el golpe en la cabeza que recibió y quedó internado en un importante sanatorio, pero más por protocolo que otra cosa ya que los estudios que le realizaron arrojaron resultados positivos y no existe ninguna gravedad.

El que sí preocupa de cara al choque ante 2 de Mayo del próximo lunes es Jorge Morel, que terminó con una molestia el juego en Itauguá y, a falta de los resultados de estudios, podría tratarse de una contractura y habrá que ver la gravedad de la lesión.