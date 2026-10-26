600 familias ya tienen sus títulos de propiedad y apuntan al progreso Unas 600 familias campesinas de distintas localidades del país recibieron sus títulos de propiedad de manos del Gobierno, un paso clave para trabajar…

Unas 600 familias campesinas de distintas localidades del país recibieron sus títulos de propiedad de manos del Gobierno, un paso clave para trabajar sus tierras con mayor tranquilidad y buscar mejores oportunidades para salir adelante.

El presidente Santiago Peña encabezó el acto de entrega de títulos este lunes y aseguró que contar con los documentos en regla permitirá a los trabajadores del campo acceder a créditos, recibir asistencia técnica y mejorar la venta de sus productos.

“Está demostrado que cuando el campesino tiene el título, el progreso se acelera”, afirmó el mandatario, quien también destacó los avances en la regularización de tierras en Marina Cué, Barbero Cué y Santa Teresita, en Itakyry.

Peña sostuvo que su Gobierno seguirá trabajando para que más familias puedan tener seguridad sobre sus tierras y crecer con el fruto de su esfuerzo.

Por su parte, el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, anunció que para diciembre se prevé entregar cerca de 1.000 títulos de propiedad más a beneficiarios de la reforma agraria.