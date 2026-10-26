¿Qué hacés? Ellos subieron un cerro “Nos escapamos y le hice escalar un cerro por primera vez al karai juez”, contó en su muro la comunicadora Kiara Coronel, quien fue la guía de su mén…

“Nos escapamos y le hice escalar un cerro por primera vez al karai juez”, contó en su muro la comunicadora Kiara Coronel, quien fue la guía de su ména Osmar Legal en la tremenda aventura que se pegaron en un cerro de Paraguarí.

En charla con Crónica, el capo de las leyes contó que, “nunca antes lo había hecho, porque no se daba la oportunidad”.

Estado memete parece que tiene Legal, quien relató que, “no fue difícil pero me sacó de mi comodidad. Fue una buena experiencia, gracias a las ocurrencias de Kiara”.

Osmar destacó lo purete que es su doña al decir que es una “excelente guía. A ella le encanta subir a cerros, conectarse con la naturaleza. Yo le estoy tomando el gusto. Somos un excelente equipo. Nos complementamos muy bien: ella con su autenticidad y yo siendo su cable a tierra”, destacando quién es quién en la relación.

Locamente enamorados están los tortolos que se casaron en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026 en el Lido Bar de Asunción. Lo purete es que siguen aventureros y escribiendo historias juntos.