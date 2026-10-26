[VÍDEO] Triplete con chilenazo incluido de Ronaldo Martínez El paraguayo continúa haciendo méritos para convertirse en ídolo de Vélez con tres goles, uno de ellos espectacular, para la victoria ante Central Córdoba.

El Vélez Sarsfield argentino le propinó una paliza al Central Córdoba derrotándolo por 0-5 este pasado fin de semana, con el paraguayo Ronaldo Martínez siendo la figura más destacada, ya que no solo metió tres goles, sino que además uno de sus tantos fue gracias a una espectacular chilena desde el borde del área que se clavó en las redes.

EL NUEVO GOLEADOR DE VÉLEZ: Ronaldo Martínez firmó el 2-0 del Fortín contra Central Córdoba.



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El primer tanto del canterano de Cerro Porteño llegó a los 21’ de la etapa inicial, tras un pase gol y definición sutil cambiando el poste al arquero. Luego, sobre los 12 minutos de la segunda fracción, en el área recibe un balón de Juan Policella, controla y con una calidad extraordinaria, decide hacer una chilena que se mete al fondo del arco de Alan Aguerre.

¡¡¡POR ALGO ES RONALDO!!! Locura total la pirueta de Martínez para su doblete y el 3-0 de Vélez a Central Córdoba. ¿EL MEJOR GOL DEL CAMPEONATO?



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El triplete llegó a los 83’, cuando desde los 12 pasos anotó y terminó por llevarse el balón hasta su casa. Martínez lleva 9 goles en 7 presentaciones con el equipo de Liniers, cerca de superar su mejor producción en Argentina, cuando llegó a hacer 10 tantos en la temporada pasada con Platense, equipo con el que logró un histórico campeonato.