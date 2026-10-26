Un mita’i de 5 años se paseó 3 kilómetros en su cuatriciclo “se nota que no es la primera vez que maneja”, he’i comisario Un nene de apenas 5 años salió a dar una vueltita en su cuatriciclo rojo y terminó recorriendo unos 3 kilómetros, completamente solo, hasta que los p…

Un nene de apenas 5 años salió a dar una vueltita en su cuatriciclo rojo y terminó recorriendo unos 3 kilómetros, completamente solo, hasta que los policías le echaron el ojo y tuvieron que intervenir para evitar que ocurriera una tragedia.

El insólito episodio ocurrió en Yaguarón, departamento de Paraguarí, donde el pequeño fue visto circulando sobre una ruta principal que conduce hacia la capital.

Un transeúnte alertó a los uniformados, quienes rápidamente salieron a ubicar al pequeño conductor.

El comisario Rubén Contreras dijo a Crónica que “En 26 años de servicio nunca detuve a una criatura. Yo pensé que alguna persona mayor ya le iba a estar siguiendo después. Miré, miré y nadie se acercaba”, relató el uniformado a este medio.

Al acercarse al pequeño, los agentes comenzaron a hacerle preguntas para saber de dónde venía y si alguien lo estaba acompañando, “el nene parecía un poco desorientado y respondía con gestos, señalando con su manito de hacia dónde había venido, hablaba despacito y nos contó su nombre, cuando nos dijo su edad nos miramos con los camaradas nos sorprendío”, explicó

El pequeño contó que tenía 5 años y que estaba paseando por la zona. Según el jefe policial, el niño se encontraba bastante tranquilo.

Lo que más llamó la atención de los uniformados fue que el pequeño parecía manejarse con cierta soltura sobre el cuatriciclo, “hay imágenes en donde se ve el recorrido y se puede observar cómo el niño regulaba la velocidad, esperó que pasen los vehículos y luego salió hacia la ruta principal”, contó.

“Ya estaba manejando luego por ahí despacito, cuando ya estaba en la dependencia policial, intentó poner nuevamente en marcha su vehículo, tuvimos que desconectar la llave para impedir que arrancara otra vez, cuando no le arrancó abrió la tapa del tanque y miró si había combustible, se nota que no es la primera vez que maneja y que tiene conocimiento de cómo funciona la máquina” he’i.

El comisario aclaró que no podía asegurar que el niño quisiera escapar, pero sí confirmó que intentó encender nuevamente el cuatriciclo.

El papá llegó asustado a la comisaría

Mientras los agentes trataban de entender qué estaba pasando, el padre del pequeño ya lo estaba buscando por la zona. Según relató el comisario, el hombre contó que el niño se había escapado de la casa sin que la abuela se percatara de lo ocurrido. “El papá andaba preguntando a los vecinos hasta que le avisaron que en la comisaría había un cuatriciclo rojo. Así llegó hasta la dependencia policial, donde encontró a su hijo sano y salvo. La familia es de Luque, el padre es comerciante”, contó

El uniformado también aprovechó para llamar la atención sobre la responsabilidad de los padres a la hora de permitir que los niños manipulen vehículos u otros objetos que todavía no corresponden a su edad. “Muchas veces los padres de familia también les dan mucha libertad a las criaturas”, dijo.

El caso fue comunicado al Ministerio Público. El fiscal interviniente dispuso inicialmente la incautación del cuatriciclo y posteriormente ordenó que el vehículo fuera entregado nuevamente.