[VIDEO] Noche “paraguasha” lideró la audiencia en la TV curepa La gastronomía paraguaya tuvo su noche especial en el Masterchef Celebrity de ashá en la semana 4 de la competencia, en la cual se otorgaron dos meda…

La gastronomía paraguaya tuvo su noche especial en el Masterchef Celebrity de ashá en la semana 4 de la competencia, en la cual se otorgaron dos medallas y el peor plato que causó que el autor baja directo a gala de eliminación.

“La gastronomía paraguaya tiene mucha influencia española y, por supuesto, técnicas ancestrales guaraníes, el condimento estrella es el maíz y lo siguen de cerca la mandioca y el queso”, dijo Maru Botana a los participantes,avisando que les esperaba “un festival de sabores” ndaje.

Para decidir los platos que se iban a preparar, ingresaron al set bailarines de comunidad paraguaya para deleitar con su arte y dentro de los cántaros estaban los nombres de las delicias que debían elaborar los concursantes: vorí vorí y el famoso puretón, originado en el mercadito 1 de la capital.

El puretón es un clásico urbano de Paraguay. “Se trata de una base de tortilla frita con queso con un picadito de carne arriba cubierto de huevo frito”, indicó el presentador Germán Martitegui a los participantes.

“Vorí vorí en guaraní significa ‘bolita bolita’ y es una deliciosa sopa tradicional con bolas de maíz y queso”, agregó Germán al sacar las campanas que cubrían los dos platos de la noche.

Hay que destacar que la noche paraguaya cautivó a los televidentes de ashá logrando liderar la franja horaria de la televisión curepa, este rating obtenido por Masterchef refleja la buena recepción de la temática elegida por la produccción del programa.