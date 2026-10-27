A “Loro” le apareció su papá, le bendijo y ¡subió el “Rojo”! “Tranquilo che ra’y’ me dijo y ahí dormí bien”, contó el DT del General Mallorquino

Humberto “Loro” Ovelar, director técnico de General Caballero de Juan León Mallorquín, es sin dudas hína considerado uno de los máximos ídolos y referentes históricos de la institución. Y es que lo hizo de vuelta. El entrenador coronó la vuelta de su equipo en Primera, resaltando que es muy “meritorio” el laburo de sus ta’yrakuéra. Avei contó que un día antes estaba ansioso y el soñar con su papá le hizo bien. “‘Tranquilo che ra’y’ me dijo y ahí dormí bien”, omombe’u.

“Es una alegría tremenda para nosotros poder subir nuevamente a Primera, pocos son los equipos que pueden lograr su ascenso luego de bajar, el mismo año. Creo que Luqueño, Sol de América y nosotros nomás lo conseguimos. Es muy meritorio todo lo que hicieron los jugadores y la dirigencia que confío en nosotros”, le bajó de entrada en charla con Crónica.

Luego, agregó que “la clave estuvo en el sacrificio, en la humildad de los jugadores y la entrega que pusieron en cada partido, porque ellos son los artistas, nosotros estamos detrás de ellos guiando un poco”, siguió.

Tras cumplir con el objetivo reveló que “me acordé de mi papá y mi mamá, que están en el cielo. Ellos fueron los primeros que me vinieron a la mente al terminar el partido. Un día antes del partido soñé luego con mi papá. ‘Tranquilo che ra’y’ me dijo y ahí dormí bien. Mi mamá (Perla Carolina Rojas de Ovelar) falleció hace 6 meses, mi papá (José de Jesús Ovelar) 7 años”, expresó emocionado.

“En Mallorquín la gente me hace sentir mucho su cariño, yo pues soy de la ciudad. Te da un plus el ser del lugar y dirigir al equipo, está ese dicho que dice uno no es profeta en su tierra, pero conmigo se dio la vuelta la tortilla. Nosotros tenemos dos ascensos, tenemos jugados dos veces la Sudamericana y salimos campeones de la Copa Paraguay por primera vez. Ahora ascendimos de vuelta”, mencionó.

“Mi idea es mantener en

un 70 a 80% mi plantel”

Epígrafe: El equipo del “Rojo mallorquino” se coronó vicecampeón en la Intermedia.

En cuanto a cómo sigue su laburo en el club, manifestó que “vamos a descansar esta semana, en la próxima ya nos juntamos con el presidente para planificar lo que se viene”, comenzó diciendo.

Acto seguido añadió que “es diferente obviamente jugar en la Intermedia y Primera, pero tampoco podés desmantelar todo el plantel y traer todos nuevos, es complicado. Hay que mantener una base y de ahí ver para traer 2 a 3 futbolistas. General, cuando subió se hizo eso y se quedó 4 años en Primera. Trinidense hizo lo mismo y hace 6 años que está, ahora pelea el campeonato”, explicó.

“Es un error no mantener una base, le pasó ahora a San Lorenzo y Rubio Ñu. Mi idea es mantener en un 70 a 80% mi plantel”, culminó.