Avalos: “Es el partido más importante del país” El goleador del Decano llega con la puntería bien afinada al duelo ante el tradicional rival.

En el mundo Olimpia ya se apunta toda la artillería hacia lo que será la visita a Barrio Obrero este domingo para una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo. El plantel del Decano, único líder del Torneo Clausura 2026, irá por una nueva victoria que le permita acercarse un paso más hacia el objetivo del bicampeonato.

La buena noticia para el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez es que volvieron los goles y el gran responsable de eso es Gabriel Ávalos, que metió dos en las dos últimas presentaciones del Franjeado y se prepara para disputar su primer clásico en nuestro fútbol.

“Sabemos lo que significa un clásico, es el partido más importante del país. Ahora descansar un poco y ya empezar a trabajar en la semana y poner todo el ánimo y toda la fuerza para poder sacar también ese partido”, señaló Gabriel tras el triunfo en Villeta ante Ameliano.

Otra buena noticia para “Vitamina” es que volvió de muy buena forma Iván Leguizamón, que ya desde hace un par de fechas está a disposición del entrenador, pero no había podido tener la chance de reaparecer. “Legui” ingresó muy bien en el segundo tiempo ante la “V azulada” y mete presión para el domingo.

El plantel franjeado vuelve a las actividades este martes en la VIlla y “Vitamina” ya comenzará a mover sus piezas en busca del mejor onceno para el duelo de este domingo en “La Nueva Olla”.

Vive su mejor momento con el equipo

Desde que se puso la camiseta “9” de Olimpia, Gabriel Ávalos está viviendo su etapa más dulce en estas dos últimas presentaciones aportando dos golazos y asistencias para los dos últimos triunfos del Decano. El delantero mundialista dejó atrás las críticas de los hinchas que comenzaron a caerle ante la falta de gol y llegará al clásico totalmente enchufado. Ávalos lleva 3 goles y 2 asistencias en 9 partidos, en los que disputó 734 minutos. Convierte cada 244 minutos e incide directamente en un gol cada 147 minutos. Sea cual sea el esquema utilizado por el DT, Ávalos es el punta indiscutido y estará presente el domingo en Barrio Obrero.