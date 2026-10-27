Larissa aclara que su cuero no es IA ¿Entendéa? Con una sesión de fotitos que subió la temperatura en las redes sociales, Lari Riquelme tiroteó contra los que le hacen llegar sus ponzoñitas.

Con una sesión de fotitos que subió la temperatura en las redes sociales, Lari Riquelme tiroteó contra los que le hacen llegar sus ponzoñitas.

“¿IA? Según muchos, hay ediciones de video. Aquí me tienen, sin filtro. No retoco mis videos gente, me gusta subir así, natural, que se vean mis defectos e imperfecciones”, descargó en sus historias.

En su muro pureó su cuerazo y no conforme con la cantidad de suspiros que robó de loperro escribió, “buscando mi mejor versión”. Al toque le llovieron los comentarios, algunos ya le pidieron que habilite su cuenta azul, mientras otros pusieron a trabajar los dedos con los fueguitos y corazoncitos.

Al parecer, la panelista de Gol de Medianoche tuvo un finde maravilloso porque compartió con sus seguidores algunas fotitos disfrutando del sol, el aire puro y la alegría de sus sobrinos queridos.