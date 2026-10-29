La “Mamu del Ciclón” quiere cantar con los hinchas azulgranas En la previa del encuentro entre el Ciclón de Barrio Obrero ante su archirrival franjeado, la fanática Nati Sosa Jovellanos habló de los condimentos que hacen una fiesta pelotera de este calibre.

Nati Sosa Jovellanos, la comunicadora que se quedó con el mote de la “Mamu” del mundial, dijo que de alguna manera tiene una conexión especial con la hinchada cerrista. “La gente ya me llama la Mamu y sabe perfectamente que soy cerrista”, dijo la fanática azulgrana a pocos días en que verá a su club disputar un nuevo superclásico frente a su archirrival el “Leka”.

Como la “Mamu del Ciclón”, he’i que tiene una locura pendiente, por sobre todo un sueño que le gustaría cumplir con el pueblo azulgrana ndaje. “Me encantaría entrar al medio de ‘La Nueva Olla’, agarrar el micrófono y cantar con toda la hinchada, con el corazón en la mano. Imagínate que empiece a cantar: ‘Porque vos desde chico sos mi enfermedad…’ y que toda la gente continúe conmigo”, confesó su deseo.

Más adelante remató, “¡Sería una locura hermosa! Miles de personas cantando juntas, compartiendo una misma emoción”. Creo que eso resume perfectamente lo que significa el fútbol: una pasión colectiva que une generaciones, familias e historias”.

Lo cierto es que para Nati todos los encuentros entre el Azulgrana y el Franjeado son diferentes, “cada clásico es diferente y tiene su propia historia. A mí me gusta prepararme mucho desde lo periodístico, pero también desde lo emocional. Me interesa saber cómo llegan los equipos, cómo está el ánimo de los hinchas, qué sensaciones se viven en la previa y qué expectativas existen”, he’i.

“Para mí, Cerro representa recuerdos, infancia”

El fanatismo de la Mamu por el Azulgrana nace de su familia, “especialmente de mi papá. Desde que éramos chiquititos nos llevaba a la cancha. El fútbol siempre estuvo muy presente en nuestra casa y crecimos acompañando a Cerro Porteño. Mi papá fue dirigente del club y también estuvo vinculado a la Asociación Paraguaya de Fútbol, así que desde muy pequeña tuve la oportunidad de conocer ese mundo desde cerca”, contó su historia.

“Para mí, Cerro no representa solamente un equipo de fútbol. Representa recuerdos de infancia, momentos compartidos en familia, tradiciones y muchísimas emociones. Creo que el amor por un club muchas veces se hereda, pero también se construye con cada experiencia que vivís”, dijo todo lo que siente por el club.

“El micrófono es una responsabilidad”

Es muy consciente de que más allá del fanatismo tiene un compromiso muy importante con el oficio del periodismo. En ese sentido tiró: “El corazón puede tener colores, pero el micrófono tiene una responsabilidad: contar la realidad con objetividad y profesionalismo y transmitiendo la fiesta del fútbol que nos apasiona. Y, por supuesto, siempre manteniendo la objetividad. Me toca cubrir a Cerro, a Olimpia y a todos los equipos. Lo hago con el mismo compromiso y profesionalismo. El fútbol se puede vivir con pasión sin perder la objetividad”, reflexionó.

“Hay un condimento especial”

Nati he’i que ambos equipos llegan de ganar sus partidos, la diferencia está en la tabla de posiciones. Cerro Porteño tiene la oportunidad de frenar a su rival para sumar puntos importantes, “y, por qué no, mantener viva la ilusión de pelear el campeonato”, motivó.

“Creo que será un clásico muy interesante, con mucho en juego para ambos”, dijo.

En cuanto a su equipo refirió, “creo que una de las cosas fundamentales que necesita Cerro es fortalecer la mentalidad competitiva. Tiene un plantel con muchísima calidad y jugadores que pueden marcar diferencias, pero el fútbol no depende solamente de las condiciones técnicas. También exige convicción, carácter, concentración y una mentalidad ganadora”, analizó la sitú del Ciclón.

Sosa Jovellanos tiró el caracú del encuentro, “Cerro tiene herramientas y jugadores para competir. El desafío está en encontrar la regularidad, fortalecer la confianza y sostener esa mentalidad durante los 90 minutos”, tiró.