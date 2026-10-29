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[VIDEO] ¡Un crack! Mirá quién fue el pelotero que llevó ayuda a Ayolas

El expelotero Tacuara Cardozo llegó hasta la ciudad de Ayolas con viveres a cacharrata, para ayudar a la comunidad que está pasando mal debido a las …

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Tacuara Cardozo solidario con los damnificados por las inundaciones

El expelotero Tacuara Cardozo llegó hasta la ciudad de Ayolas con viveres a cacharrata, para ayudar a la comunidad que está pasando mal debido a las inundaciones.

La crecida del río Paraná hizo sarambí en la zona, por eso está recibiendo la solidaridad de las personas, y entre ellas la del expelotero de nuestra albirroja.

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