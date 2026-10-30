Iturbe, el más cerrista para este clásico Pese a ser uno de los cinco que fueron separados del plantel, Itu publicó un mensaje en su Instagram diciendo que será el que más alentará aún desde afuera.

Juan Manuel Iturbe tiró un tremendo post en su muro de Instagram mostrando que ha’entema la cerrista de cara al Superclásico de este domingo ante Olimpia, asegurando que va a alentar desde afuera pese a que fue uno de los jugadores separados del plantel de Primera, luego de la dura derrota ante Trinidense hace unas fechas.

“Este domingo estamos todos juntos!! Hoy nos toca alentar desde afuera pero siempre firme y acompañando a todos mis compañeros. VAMOS EQUIPO, VAMOS CICLÓN QUERIDO TODOS JUNTOS”, fue lo que posteó Itu y rápidamente se llenó la caja de comentarios de mensajes de aliento.

Uno de ellos llamativamente fue el del ex central de Cerro, Matías Pérez, quien siendo figura absolutamente del azulgrana terminó yéndose a Racing justo al inicio del Clausura. Iturbe además acompañó el mensaje con una foto suya en La Nueva Olla festejando un gol.

A pesar de que fue separado y de que entrena en un horario distinto al plantel de Primera, Itu no ha dejado de estar presente en los partidos del Ciclón, prácticamente como un hincha más, al punto de que ha dicho que tiene ganas de volver a ganarse la confianza de la dirigencia para poder regresar al equipo de Gustavo Costas.

Esta actitud ha incluso desatado rumores de que podría recibir una nueva oportunidad por encima de los otros separados, aunque esto no ha sido confirmado por nadie. De momento la dirigencia de Cerro no ha dado señales de echarse para atrás con la decisión que tomó con los hoy separados.