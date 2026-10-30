¿Olimpistas infiltrados para el clásico? La dirigencia azulgrana publicó un comunicado en el que aclaró la información sobre hinchas de Olimpia que estarían comprando entradas para sectores cerristas.

El sector de la Platea Pettengill será el único destinado a la hinchada de Olimpia.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Club Cerro Porteño recordó que el único sector destinado a los hinchas de Olimpia para el Superclásico del domingo que se va a jugar en La Nueva Olla, será la Platea Pettengill, con poco más de 1.300 entradas habilitadas para los fanáticos franjeados.

La dirigencia sacó este comunicado debido a algunas informaciones que hablaban de hinchas de Olimpia que estarían comprando tickets para la zona de Gradería Novena, lo que sería el equivalente a la Gradería Sur del Defensores del Chaco, histórico sector destinado a la barra del Decano.

Teniendo en cuenta que el juego será en la cancha de Cerro, todo ese sector se mantendrá destinado a la hinchada local, hablándose ya de más de 17.000 entradas vendidas hasta ahora, por lo que se espera un marco importante de público, recordando además que se establecieron precios populares en esta ocasión.

En el comunicado la dirigencia azulgrana dijo que esta aclaración se realiza buscando evitar incidentes similares a otros que se dieron antes, con aparentes infiltrados olimpistas metidos en sectores cerristas, lo cual derivó en hechos de violencia que afortunadamente no pasaron a mayores.

Así y todo, en el comunicado se insta a la hinchada cerrista a no reaccionar de mala manera si se produce algún inconveniente, pidiendo que se llame a los guardias para retirar al “intruso”.