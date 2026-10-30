Paraguas no, pilotín sí

El Sub Jefe de Eventos Deportivos, Comisario Isidro Benítez, oñe’e jey sobre el operativo de seguridad para el Superclásico del domingo en La Nueva Olla, y le consultaron acerca de qué pasa si se larga una lluvia durante el partido y los hinchas tiene que buscar cómo cubrirse para no mojarse.
De entrada, Isidro ya avisó que los paraguas no van a estar permitidos pero si los pilotines, por lo que si los perros quieren prevenirse por si llega a llover, es preferible llevar uno de estos, evitando también así tener que comprar uno de los que siempre suelen aparecer a la venta en el propio estadio.
El comisario Benítez volvió a recordar que unos 3400 efectivos policiales van a estar a full controlando todo lo que tenga que ver con el partido, tanto dentro como fuera del estadio. Pidió a los aficionados que tengan las previsiones correspondientes, teniendo siempre sus documentos y entradas individuales, digitales y nominales para superar los filtros que se activarán desde las 6.00 de la mañana.