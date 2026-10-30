Paraguas no, pilotín sí Amalicia okyta hina durante el clásico, y la Policía ya viene avisando que los paraguas no están permitidos.

El Sub Jefe de Eventos Deportivos, Comisario Isidro Benítez, oñe’e jey sobre el operativo de seguridad para el Superclásico del domingo en La Nueva Olla, y le consultaron acerca de qué pasa si se larga una lluvia durante el partido y los hinchas tiene que buscar cómo cubrirse para no mojarse.

De entrada, Isidro ya avisó que los paraguas no van a estar permitidos pero si los pilotines, por lo que si los perros quieren prevenirse por si llega a llover, es preferible llevar uno de estos, evitando también así tener que comprar uno de los que siempre suelen aparecer a la venta en el propio estadio.

El comisario Benítez volvió a recordar que unos 3400 efectivos policiales van a estar a full controlando todo lo que tenga que ver con el partido, tanto dentro como fuera del estadio. Pidió a los aficionados que tengan las previsiones correspondientes, teniendo siempre sus documentos y entradas individuales, digitales y nominales para superar los filtros que se activarán desde las 6.00 de la mañana.