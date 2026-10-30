Periodista capiateña respondió al “asuncheto” 😠 Un fuerte debate se generó en Capiatá tras las declaraciones de un joven entrevistado en televisión, quien utilizó el gentilicio de la ciudad de mane…

A Alejandra Pereira no le cae bien que de segunda se tiren contra Capiatá.

Un fuerte debate se generó en Capiatá tras las declaraciones de un joven entrevistado en televisión, quien utilizó el gentilicio de la ciudad de manera despectiva luego de un percance vial: “Me llegó a decir de todo. Yo le dije ‘capiateño’ porque se comportaba como un campañero”, afirmó el involucrado, lo que desató la indignación de los pobladores.

Ante esto, la periodista de Unicanal, Ale Pereira, capiateña de pura cepa, reflexionó sobre el uso peyorativo del término en declaraciones al diario Crónica. “Me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que utiliza como insulto. Te das cuenta cuando uno te lo dice de broma, como en caso de amigos que me hinchan por ser capiateña. Pero es diferente cuando alguien ya te dice para dañarte de alguna otra forma o moralmente”, señaló la comunicadora.

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Pereira también cuestionó los prejuicios geográficos en torno al departamento Central. “Estamos a menos de 18 kilómetros de Asunción, pero persiste la idea de que pasando Calle Última ya todo es el interior. Si fuera así, ciudades como San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque o Areguá entrarían en la misma categoría”, he’i.

Por último, reivindicó la identidad comunitaria y el orgullo rural. “Capiatá es inclusive más linda que varias ciudades de los alrededores, más que Asunción inclusive y es una de las ciudades con mayor cantidad de pobladores” aclaro para quienes no lo saben.

“Hay personas que se enojaron en la ciudad porque lo dijo en forma burlona y despectiva. Para mí ser capiateño o decirte capiateño no es un insulto, hay que ver también de dónde viene el insulto, o sea, el intento de insulto en este caso”, he’i finalmente la periodista.