Quemaron humilde casa de abuelito Tiene 83 años y tras el hecho ahora duerme bajo una carpa.

¡De la gran siete! Un abuelito de 83 años quedó bajo carpa tras la quema de su casita. El cobarde hecho oiko a plena luz del día en el barrio 13 de Mayo, en Santa Rosa del Mbutuy.

La víctima es don Hercilio M., un karai guasu que hace 40 años vive tranquilamente en el lugar. Desalmados aprovecharon que el don estaba laburando en la chacra para meterle fuego a todito.

Su hijo Carmelo denunció que unos cinco tipos llegaron y redujeron a cenizas hasta sus cubiertos. Aseguró que detrás del ataque está un tal ingeniero Lujerio C. por un lío de tierras.

La excusa del hombre fue un supuesto trato con la hija del anciano, quien sufre de adicciones. “Aprovecharon que papá está viejo y solo para atropellar”, he’i llorando el abatido muchacho a Crónica.

El hijo labura en Asunción haciendo paseos en motocarro y pide socorro a la Justicia a gritos. Vecinos de la zona exigen castigo ejemplar para los criminales que dejaron al abuelo en la calle.