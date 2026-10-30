Rescataron a tres péndex que eran esclavizados ndaje Un supuesto captador de talentos prometía convertirlos en futbolistas profesionales.

¡Falso cazatalentos! Rescataron a tres mitã’i esclavizados bajo el cuento de ser peloteros. El feroz operativo oiko en una vivienda de Pirayú tras la desesperada denuncia de los padres. Un supuesto técnico deportivo engatusaba a los péndex prometiendo transferencias al exterior.

Los menores vivían encerrados, incomunicados y sin celulares bajo el mando de este arriero. Una mamá valiente sacó a su hijo a la fuerza al pillar que los chicos temblaban de miedo. Aseguran que el sospechoso los tenía bajo feroz amenaza para que no cuenten el calvario.

La Fiscalía no descarta que el sujeto maneje una red de trata de personas o una secta. Sospechan además que otros jóvenes ya habrían sido enviados al extranjero con engaños.

Agentes de Investigación levantaron un montón de pistas para dar con posibles cómplices. El Ministerio Público ya prepara una fuerte imputación para enviar al falso profe a la cueva.