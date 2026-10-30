“Solo espero que se le gane con huevo a Olimpia” El ex capitán azulgrana recordó su época jugando clásicos y dijo que la actitud es lo que no tiene que faltar para poder ganarle a Olimpia.

Fidencio Oviedo, ex jugador de Cerro Porteño, habló en la previa del Clásico con La Tribu 650 AM diciendo que estos partidos se deben jugar siempre con todo y que “algunas veces no se puede jugar bien pero se debe tener siempre la actitud. Solo espero que se le gane con huevo a Olimpia”.

El ex volante central he’i que no sabe qué es lo que le pasa ahora al Ciclón, que ya no gana clásicos como antes, pero si dijo que en su época, cuando había problemas entre jugadores “nos encerrábamos en el vestuario y solucionábamos entre nosotros. Eso debería volver a ser así, y que no pase todo por los dirigentes”.

Reconoció que muchísimas veces se pelearon entre jugadores, aunque dijo que esa era la única solución, ya que después terminaban saliendo campeones. “Yo fui campeón tres veces teniendo problemas en el vestuario, pero terminaba todo ahí. Al día siguiente comíamos un asado y el domingo ganábamos pisándole la cabeza a quien sea”, tiró Fidencio.

De cara al partido del domingo, el ex capitán afirmó que “gana Cerro Porteño toda la vida, puede ser un 2-1 o un 1-0, pero quiero que gane mi club y festejar con toda la hinchada”.

Por último, rememorando aquella famosa mano que no se le cobró en el Clásico que fue finalísima en 2015, aseguró que en realidad la pelota se le fue por el cuarto, y que eso se ve en una imagen previa a la que siempre se muestra.