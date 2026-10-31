Orteman: “El hincha te marca por los clásicos” El uruguayo, campeón de todo con Olimpia, sabe que los duelos ante el tradicional rival son más que especiales para los franjeados.

Fue campeón de América con Olimpia, fue campeón del Torneo Clausura 2011 y se cansó de jugar clásicos acá y en toda Sudamérica. Sergio Orteman, un ídolo de la Franja Negra, sabe lo que representa esta clase de partidos para los hinchas.

“El hincha y los medios te marcan a los jugadores por los clásicos. Esa es una realidad. Eso no podemos esconder. Esa situación los puede marcar para bien o para mal. Yo creo que el jugador que nace en el club tiene un sentimiento diferente al que llega de afuera en el clásico. Se les nota a ellos en la semana y se les nota cómo lo terminan sufriendo de buena manera y disfrutando al final si las cosas salen bien”, destacó Orteman en charla con la 1120 AM.

Aquel del 2003. Sergio recordó también que, extrañamente, no le tocó sobresalir casi nunca en un duelo ante el tradicional rival, pero sí hay uno que recuerda de forma especial.

“Nunca me tocó resaltar en ningún clásico. Creo que fueron todos parejos mis clásicos como jugador. Capaz el más importante que me tocó a mí es el del 2003 que lo dejamos afuera de la Copa Libertadores después de 13-14 años que Cerro venía consecutivo clasificando, que ganamos 2 a 0, creo”, expresó.

Diferentes. Orteman también realizó un análisis de cómo llega uno y otro equipo y destacó el buen presente del Franjeado. “Olimpia viene muy bien, tuvo un un punto de quiebre que fue cuando queda afuera con Vasco y después gana el clásico y el equipo empieza a repuntar de vuelta. Y Cerro mediáticamente viene con muchas cosas, con mucha información, con jugadores fuera del plantel, después adentro, con muchas situaciones. Vienen los dos muy diferente en ese sentido”, resaltó.