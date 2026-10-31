Se viene un clásico que “va a ser polémico” Según los astros, el domingo tendremos un partido cargado de situaciones difíciles para los árbitros.

Cuando se juega un clásico hasta los astros opinan, y no son precisamente de los astros que estarán en el verde césped. Y es que este Cerro Porteño vs Olimpia del domingo se juega en todas las canchas y hasta la astrología tiene su parte de protagonismo.

En ese sentido, el famoso astrólogo Giorgio Armas, que siempre anda tirando con mucha puntería sus predicciones futboleras, predijo un encuentro con mucho trabajo para Juan Gabriel Benítez, que estará a cargo de soplar el pito.

“Lo que no me gusta mucho es el arbitraje. No sé, tenemos a Mercurio retrógrado, tenemos mala comunicación. Tenemos a Venus retrógrado, tenemos mal entendimiento. Entonces, no creo que sea un buen arbitraje. Alguna polémica importante va a generar para la prensa, post partido. Va a ser polémico”, tiró el vidente.

En cuanto al trámite que podría tener el partido, dejó en claro que “será muy parejo el clásico. Muy, muy parejo. Lo que me preocupa es que va a haber una lesión o expulsión importante en el partido, que va a ser determinante para el resultado. Pero está parejo, 50-50”.

Eso sí, a la hora de volcarse por un equipo para saber si habrá un ganador, Giorgio no supo precisar y sólo reiteró: “Va a ser muy parejo”. ¿Nos quedaremos sin ganador en el clásico?