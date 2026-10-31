“Vitamina”: “Es lindo ser favoritos” El DT de Olimpia no se hace drama con eso de llegar mejor o peor al clásico y aseguró que le gusta cómo está su equipo. No confirmó onceno, pero dejó en claro que irá a “La Nueva Olla” a tratar de mantener su invicto.

Tranquilidad y confianza en Olimpia. El Decano está casi listo para un nuevo clásico ante Cerro Porteño y el buen presente del equipo, líder del Torneo Clausura, hacen que el plantel franjeado encare con optimismo el compromiso del domingo en “La Nueva Olla”.

Y “Vitamina” Sánchez no le escapa a esa realidad, al contrario, dijo que le gusta. El entrenador del Franjeado sabe que su equipo atraviesa un gran momento y tiene argumentos futbolísticos y estadísticos para ilusionarse con otro festejo en Barrio Obrero y dejó en claro que no le pesa eso de ser “favoritos”.

“Yo si llego a un partido de este tipo prefiero llegar con la responsabilidad de que me tilden como favorito, más allá de que como digo siempre, son partidos en donde los estados de ánimo seguramente van a ser muy importantes. El equipo que mejor maneje ese tema, más allá de lo futbolístico, estará más cerca de lograr su objetivo. Pero bueno, es lo que nos toca, nos toca llegar como como favoritos, esto tiene que ver con que vamos punteros en en el campeonato y no hay que esquivarle a la realidad y hacerse cargo”, tiró el DT.

La racha. Eso sí, “Vita” dejó en claro que irá con todo en busca de mantener su racha positiva frente al Ciclón. “Prefiero tener la responsabilidad de tener que sostener este pequeño y corto invicto que tengo como entrenador ante Cerro a no tenerlo. Ojalá no lo pierda, vamos a hacer todo lo posible para que no lo pierda”, afirmó.

Sin confirmar. En cuando al once que pondrá de entrada, el DT dejó en claro que todo el equipo llega de la mejor forma. “Los jugadores están muy bien, con ganas, ansiosos porque llegue el domingo para jugar este partido tan importante y tan lindo”, expresó.