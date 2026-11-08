De comunicadores a capos del guiso carretero La periodista Blanca López y el fotosky Zenoura se pusieron los delantales, se adueñaron de la madera de picar, el brasero y el disco para hacer un m…

La periodista Blanca López y el fotosky Zenoura se pusieron los delantales, se adueñaron de la madera de picar, el brasero y el disco para hacer un manjar divino para el rollo. Loperro de Crónica, La Tribuna, La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM tuvieron un encuentro en la casa de la comunicadora donde compartieron la sabrosa receta de los genios de la cocina.

El rollo viró de lo rico que estaba. Zenoura y Blanca no disimularon su cara de felicidad al ver la cara de satisfacción de los comensales. Un verdadero momento de compañerismo se sintió en la jornada , donde los profesionales hablaron del futuro de los medios radiales e impresos.

Los de VMedia tomaron la decisión de ponerse al mando de los canales digitales para seguir informando a la ciudadanía con mucho objetivismo y responsabilidad. Lo que dejaron en claro para el rollo es que el Diario Crónica, Diario La Tribuna, las radios 650 AM y la 1120 AM no bajan los brazos más allá de haber quedado “en la nube”.