¡No pudeee seeer! Senadora he’i que Chanti tiene celu en su celda ndaje La senadora Esperanza Martínez denunció en redes sociales que el expresidente Santiago Peña cuenta con trato preferencial en su lugar de reclusión en…

La senadora Esperanza Martínez denunció en redes sociales que el expresidente Santiago Peña cuenta con trato preferencial en su lugar de reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial ndaje.

“Recibí una denuncia según la cual Santiago Peña seguiría teniendo acceso a su teléfono celular y mantendría libre comunicación desde su lugar de reclusión. Esto, además ser un privilegio inadmisible, podría comprometer la investigación y permitirle acceder a sus bienes y cuentas”, escribió la doctora Martínez en su cuenta de X.

Luego comentó que esa supuesta irregularidad ya lo puso a conocimiento del fiscal general del estado, “le solicité que verifique los hechos y adopte las medidas necesarias, el Poder Judicial y la Fiscalía son responsables de esto, Santiago Peña debe estar sometido a los mismos controles que cualquier otra persona privada de su libertad”.

“Es fundamental proteger las pruebas, evitar posibles movimientos de bienes y garantizar una investigación sin interferencias”, omoi finalmente en su red social.