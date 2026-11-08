¡Pelada! “Canallas” festejaron título que ni ahí ganaron

Nde tavyyy… Pelada más grande que el Gigante de Arroyito oiko en el fútbol de curepilandia, donde hubo invasión de cancha, abrazos entre fanáticos y futbolistas, festejos, ñembokapu, ere eréa por la supuesta conquista del campeonato. Peeerooo, mientras Rosario Central celebraba su victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto, Boca Juniors todavía tenía una oportunidad para quedarse con la tabla anual del fútbol argentino. Y para qué luego. Esa posibilidad se hizo realidad en el último minuto del partido contra Defensa y Justicia, cuando Énner Valencia marcó el gol que cambió al líder de la clasificación.

Tres aspirantes llegaron a la jornada del sábado separados por apenas un punto. Boca Juniors y Argentinos Juniors tenían 60 unidades, mientras Rosario Central sumaba 59. Los resultados de sus compromisos determinarían kuri quién pa terminaría en la primera posición y obtendría el reconocimiento por el rendimiento acumulado durante la temporada.

Ha mba’e la oikóva

Cuando se consumó la victoria de Central por 2 a 0 contra Estudiantes (RC) y rozaba la tabla anual, corrió el falso rumor de que el gol agónico de Boca ante Defensa se había anulado. Jugadores e hinchas, creyéndose campeones, ohopaite por la euforia, invadieron la cancha y se subieron a los alambrados. Minutos después, llegó la dura realidad; el gol xeneize era válido y Boca se quedó con el título. Ha ojepukapaite por ellos.