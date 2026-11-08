Profes van al paro indefinido desde mañana Los alumnos de las escuelas públicas podrían quedarse sin clases desde este lunes 9 de noviembre, luego de que la Organización de Trabajadores de la …

Los alumnos de las escuelas públicas podrían quedarse sin clases desde este lunes 9 de noviembre, luego de que la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) anunciara una movilización nacional con suspensión de actividades.

Los profes saldrán a las calles para exigir al Gobierno py’ahu garantías sobre la plata de su jubilación. Según denuncian, unos 60 millones de dólares del fondo de la Caja Fiscal estarían en riesgo debido a la crisis financiera que atraviesa el sistema.

La medida será por tiempo indefinido y los educadores aseguran que no volverán a las aulas hasta recibir respuestas concretas de las autoridades.