¡Qué hiciste Cacho! Terminó en la zanja con un wiscacho…

Así quedaron el vehículo que no se quedó en la “alteada” y la patrullera. (Foto: Gentileza)

Si te parece de “chuchi” ponerse a tomar un “wiscacho” de marca a esta altura de los acontecimientos, imaginate lo que es ir a “tragar” con tu auto y una ¡patrullera! Eso sí, a una zanja.

El insólito episodio se dio en la madrugada de este domingo en el Este del país, donde un péndex de 18 años que llevaba uno de esos whiskys de marca purete en el auto no le peloteó a una “alteada” que le hicieron unos volai, iniciándose una persecución de aquellas.

Todo comenzó un toque después de las 4 de la madrugada, cuando a la altura del Km. 16, lado Acaray, los polis realizaban un control que el joven prefirió “pasar” nomás como si nada. Para eso, realizó unas maniobras temerosas y después apretó el acelerador como cuando ya no queda más pasta dental pero te tenés que lavar los dientes para ir con tu chuli.

El tema es que tanto fue lo que apretó que las ruedas “loquearon” y perdió el control, saliéndose del camino y yendo a parar a una zanja de lleno. La patrullera que venía por detrás ni ahí que frenó y se fue al agua pato de trompaite.

Recién en ese momento se dieron cuenta que el chico venía acompañado de su hermano, de 17 años. Ambos quedaron más golpeados que paragolpe de micro interno y fueron llevados al hospi. Lo curioso: habrían dado negativo al ka’utest ndajeko.