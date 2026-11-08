Se “hidrató” de más, durmió en la camio y acabó en la comi .

Se nota que la noche estuvo bien “hidratada” para un prójimo que fue encontrado haciendo noni.

Un fulano de 35 años por la pinta que pasó una de esas noches de “hidratación masiva” y, en un momento dado, decidió que era momento de echarse una siestita para que se recupere el cuerpito. El tema es que ni siquiera se encostó bien y quedó en una intersección de calles importantes de la “República” con el motor en marcha.

Al pillar la situación, los uniformados de la Comisaría 3ª Central de Luque fueron a desperar al muchachón. Una vez que pudo abrir los ojos, o al menos intentó, se le hizo una prueba de ka’utest que dio como resultado “peligro, inflamable”.

Ante esta situación, se dispuso su aprehensión por seguridad, no vaya a ser cosa que se duerma en otro semáforo, y se lo llevaron con el móvil y todo derechito a la comi.

El procedimiento fue informado a la Agente Fiscal de la Unidad Penal N.º 8 de la ciudad de Luque, quien ordenó que el aprehendido permanezca en la sede policial en libre comunicación y a disposición de la Justicia Ordinaria, así como la custodia del vehículo incautado.