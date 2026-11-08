Ya vyropáma voi ningo, hasta el clima nos jode todo en Paraguay Resulta que un frente frío entró sin tocar timbre, así bien soberbio, como usurero a fin de mes. Cambió la dirección del viento y nos pegó un bajón d…

Resulta que un frente frío entró sin tocar timbre, así bien soberbio, como usurero a fin de mes. Cambió la dirección del viento y nos pegó un bajón de temperatura que nos dejó a todos descolocados este domingo, especialmente por el sur y centro de la Región Oriental.

Pero ojo, no te me desmayes todavía, mañana lunes a la madrugada prepárate, porque el frío en pleno verano se va a hacer sentir con todo y las mínimas van a tocar los 12 °C en varias zonas, he’i los entendidos en Meteorología. Por suerte, todo en esta vida pasa (menos la deuda de la despensa).

Ya desde el martes los vientos del noreste se ponen las pilas, las temperaturas se recuperan y, aunque las mañanas siguen ahí medio fresquitas con cara de pocos amigos, por la tarde vuelve el calorcito al que estamos acostumbrados los paraguayos.

Así que no te hagas drama, sacá nomás ya la frazada del fondo del ropero, prepará ese cocido haku’asy y disfrutá de este fresquito que vino de visita nomás ya, porque en Paraguay el calor nunca nos abandona del todo.