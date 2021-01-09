“Él no quiere que yo me aleje y tampoco le deja a su esposa”- Intentó de todo para dejarlo, pero no puede, lo ama con todas las fuerzas de su corazón, el sufrimiento es constante para una mujer que lo da todo por amor.

Hola, me gustaría contar mi historia. Soy María y sufro mucho porque hace 2 años conocí a una persona de la cual me enamoré totalmente. No fue amor a primera vista, empezamos a salir, él era muy atento conmigo, nos gustamos, después ya salimos juntos cada día y me enamoré. Todo era color de rosa hasta que descubrí que era casado, pero ya era tarde, mi corazón latía a mil por hora al verlo, ya lo amaba totalmente.

Él me dijo que me quería también, me pidió que no lo dejara, que él se siente bien conmigo, que yo soy única, que siempre le doy todo. La verdad es que mi vida sin él no tiene sentido, el problema acá es que tiene su señora, según él ya no le quiere más, pero tampoco le deja y es una situación muy difícil para mí porque yo intento alejarme de él, pero no puedo, lo que siento es más grande y él también me dijo que yo a él no le puedo olvidar nada más porque se dio cuenta cómo yo lo amo. Tengo muchos admiradores que me escriben, pero la persona de la cual estoy enamorada es de él. De verdad quiero alejarme, pero por más que intento no puedo. Ya hice de todo, le dejé de hablar, cambié de número, pero él volvió a conseguir todo otra vez con un amigo en común. Cada vez que siente que me alejo él se acerca mucho más. Le pedí también que se alejara de mí y me respondió que “eso nunca, siempre vas a ser mía y de nadie más”.

Ya tuve otras relaciones antes, pero nunca fue así. Ya le pedí que le deje a su esposa, con la que está casado hace tres años, nunca me contestó, solo me decía que le de tiempo, pero ya llevamos dos años juntos así. También quiere que yo le de un bebé porque su esposa no puede tener hijos y los niños son su debilidad, nunca le dije que no, a pesar de que ya tengo tres hijas que no son de él.

Pienso que puedo todavía y él también porque es joven, pero como me doy cuenta, él no le deja a su esposa. Y la verdad que pasamos mucho tiempo juntos porque él por su trabajo está más tiempo afuera de su casa, lejos de la esposa, porque según él entre ellos hay poco entendimiento, pero el problema es que tampoco se aleja totalmente.

LA RESPUESTA: LA CLAVE ESTÁ EN TU FUERZA INTERIOR

Desde ahora tenés que trabajar por tu salud emocional

Nadie es de nadie, cada uno elige con quién estar, con quién armar su plan de vida o sueños, en este caso puede que exista una dependencia emocional que impide tomar un solo camino. La decisión está en vos, si realmente querés dejarle o seguir así por años en una relación paralela que tarde o temprano por las reglas de la naturaleza tiene que tener algún corte.

En cierta forma, sin entrar a prejuzgar, ni mover el tema cultural o machismo, pareciera ser que a él le resulta cómodo tener dos mujeres que lo aman y le dan todo. Tenés que pensar en lo que vos necesitás, pensar en tu vida y en la estabilidad. Si estar juntos los hace felices, tenés que volver a conversar con él porque la bigamia en este país no está permitido legalmente, por lo tanto te condena a vivir tu amor en la clandestinidad. Tenés que cuidar tu estado anímico y no caer en la depresión que ya requiere un tratamiento para salir de ella. Desde ahora tenés que trabajar por tu bienestar emocional, a veces soltando algunas cosas que nos estancan encontramos la felicidad.

Hay relaciones que siempre generan alguna dosis de incertidumbre, pero para que sea sano debe generar muchos más momentos de bienestar que de aflicción.