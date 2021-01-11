“Me da miedo que me mienta y me rompa de nuevo el corazón”- HUELLAS. Todavía tiene en la memoria el recuerdo fresco de ese amor primero, después de mucho siente que se puede dar una segunda oportunidad a la relación.

Quiero volver con mi ex, pero tengo miedo de que nuestra relación vuelva a fracasar. Cuando tenía 15 años me enamoré de un joven hermoso, le entregué todo de mí, pero lastimosamente me rompió el corazón. Fue una tarde gris cuando nosotros terminamos, pero en realidad fue de la boca para afuera porque nunca lo olvidé, siempre tenía los mejores recuerdos en mi cabeza y mi corazón.

Con el correr de los años yo me vine a España y me volví a enamorar de otro hombre que creí que era el amor de mi vida, no nos casamos, pero tuvimos un hijo. Tenía todo mi mundo planificado, pero no tenía suerte en el amor, porque mi relación cada vez empeoraba.

Mi vida a su lado no era para nada de color de rosa, cuatro años de relación tóxica tuvimos porque me maltrataba y me ponía los cuernos.

Con el dolor de mi alma lo dejé, aunque nos seguimos viendo porque yo lo amaba, pero cada vez más me decepcionaba y eso finalmente acabó muy mal. Intenté cerrar ya ese capítulo tan feo y cerrar también así para siempre mi corazón al amor, eso creí hasta que un día recibí un messenger de mi ex y me emocioné.

Desde esa vez, intercambiamos números y de ahí todos los días hablamos, me di cuenta que ese amor que sentí de joven nunca murió y cuando me llamó y escuché su voz mi corazón se aceleró. Escucharlo y estar en contacto fue especial, como si nunca hubiera pasado el tiempo y me hace muy feliz porque me anima mucho.

El problema es que estamos viviendo un amor a distancia, él allí en Paraguay y yo acá, en España, ¿qué futuro habrá? Me dice que quiere venir hasta aquí, lo cual me haría muy feliz, pero me da miedo que me mienta y me vuelva a romper el corazón. No sé qué hacer porque siento de verdad que lo amo.

Gracias por la oportunidad de presentar mi caso a esta página de Historias del Corazón.

LA RESPUESTA: NUNCA TE RINDAS, APRENDÉ A SOÑAR

No dejes que el miedo gane y te deje paralizada

Siempre queda un miedo a que te vuelvan a hacer lo mismo cuando ya se tienen en la hoja de vida algunas malas experiencias en el amor. Sin embargo, no dejes de dibujar una sonrisa en el rostro y mantener la esperanza en el corazón, que el amor real existe. El miedo a sufrir es natural, lo que no debes permitir es paralizarte por ella. Tenés dos opciones: esperar que el tiempo te demuestre la verdad o jugarte de buenas a primeras con valentía sin pensar en que te hará daño de nuevo. Si decides darte una oportunidad para ser feliz, no será fácil, pero se puede, y debes hacerlo por vos, porque realmente estés convencida de la decisión que tomes. Trabajá por sanar esas heridas del corazón que aún duelen, no es bueno ni sano vivir cada día sufriendo por ellas, es parte de la vida y hay que superar, mirar siempre para adelante. Volvé a mirar la vida con más optimismo, a creer en los sueños, por muy mal que la vida te trate, nunca dejes de soñar, porque son esos sueños los que mañana te harán brillar.

Ninguna relación es igual que otra, pero la experiencia que ganamos para bien o para mal sin duda marca el camino a seguir para una próxima. Trabajá por sanar esas heridas del corazón que aún duelen, no es bueno ni sano vivir cada día sufriendo por ellas, es parte de la vida y hay que superar, mirar siempre para adelante.