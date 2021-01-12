“Mi novio me quiere, pero su ex me hace la vida imposible”- Siempre que se dejan no pasa una semana para que vuelvan, pero tampoco sabe explicar qué le ve a este amor que por momentos es explosivo y a veces dulce, adictivo.

Quería comentar mi caso en este espacio Cosas del Corazón del diario Crónica para ver si puedo encontrar alguna salida a lo que me pasa, porque estoy enamorada de una persona casada.

Esta persona me juró que se dejó de su señora, pero descubrí que las cosas no son así y eso me lastimó, terminamos, pero lo busco y sé que en algún momento vamos a volver, siempre es así.

Yo salgo con un muchacho desde hace 1 año y 2 meses, o sea salía porque hace días terminamos, una vez más la historia sin fin se repite.

Lo que pasó fue que él me dijo que ya se dejó de su señora, pero la realidad es que nunca se dejó y era tan creíble que se había dejado ya, y yo caí redondita.

Me enamoré de él, pero no nos llevamos bien porque me miente mucho aunque yo le pillo todo otra vez, tengo un detector especial para sus mentiras.

Sin embargo, cuando nos dejamos le extraño mucho, ambos nos buscamos y volvemos a estar juntos, una y otra vez, interminable.

Ahora terminamos, pero no puedo estar con nadie solo con él, no sé, nadie me gusta solo él, tiene 30, mientras que yo 23 años.

Por días no sabemos nada, luego escribimos, me dice que me extraña, que me necesita, y mi corazón se abre nuevamente a sus ruegos. Pasan los días, y de repente como quien no quiere la cosa aparece, luego vuelve y después va, y así no nos llevamos bien.

No es mi primer novio, pero cuando intento estar con alguien, él me pesca y me hace quilombo.

No tiene nada en especial, le quiero, pero no sé por qué le quiero, no tiene nada especial.

Con esto resumí más o menos cómo es la historia. Muchas gracias por sus consejos.

LA RESPUESTA: RELACIONES DEPENDIENTES

Imaginate cómo te ves dentro de unos años con este amor

Cuando nos enamoramos todos somos un chiqui dependientes, queremos estar 24/7 con esa persona que nos mueve el piso, pero hay que darse cuenta de que cada uno necesita su espacio.

Cuando no se logra ver esto, pueden desarrollarse relaciones poco saludables. A veces estas relaciones sin límites se vuelven tóxicas y no logran cerrar el círculo, se separan y vuelven una y otra vez. Todo depende de tu determinación, tenés que imaginarte cómo te ves dentro de unos años, ¿en la relación de tres?, porque tampoco él se queda contigo solamente. Dejame decirte que no es sano que cada vez que vos te acerques a otra persona te maltrate, no eres una cosa, propiedad de nadie, eres una mujer, una persona.

Eso no es amor, se llama dependencia emocional, porque crees que sin él no vas a poder. El apego es un patrón psicológico que incluye necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida, temor a la separación de las personas, cuando trata a cuestiones de pareja, es casi como una adicción al otro. Con el paso del tiempo puede empeorar la relación, ya que puede pasar que la persona dominante incremente su autoridad hasta tal punto que anule o maltrate al dependiente. Cuando la relación llega a un punto de maltrato físico o psicológico, el dependiente soporta desprecios, humillaciones y está dispuesto a obedecer a todo lo que propone su pareja por el miedo a ser abandonado. Los apegados emocionalmente muchas veces no ven los efectos que su conducta, por lo general buscan una pareja con unas características muy concretas, como: autoestima elevada, rasgo de manipulador, dominante o posesivo. Exigen cosas a su pareja, pero no aplican estas mismas normas a ellos mismos, pueden ser frías y distantes por dentro, pero por el exterior tienen encanto y sentido del humor. El primer paso es conocer y aceptar nuestros rasgos y ver que esta situación emocional no es sana a largo plazo.