“Soy un adicto al sexo, pero mis novias no entienden eso”- Le encanta disfrutar de buena compañía, pero no hay ninguna que llega a satisfacerlo, no entiende cómo es que a su edad aún no tenga una pareja estable.

Tengo 27 años, trabajo y estudio, vivo independiente (solo), las mujeres no me duran, en la cama se cansan rápido y ya mantuve relaciones serias pero no me aguantan porque apenas se da la ocasión y ya quiero tener sexo, donde sea. Nada me impide tener relaciones, solo deseo una mujer que me aguante y que ambos disfrutemos del sexo, nunca le forcé a nadie.

No me explico por qué solo termina la relación, porque las que salían conmigo no me aguantan en la cama nomás, soy muy cariñoso, atento y detallista, solo que una vez que hacemos el ya tú sabes ya no paro yo.

Mi inquietud es que soy adicto al sexo, soy insaciable, donde pongo el ojo pongo la bala, no puedo mirar una mujer sin desearla y quedar babeando por sus formas, pero a la hora de la verdad, en la cama, no hay mujer que pueda llenarme, ellas ya no dan más y yo quiero seguir.

Es por eso que no puedo mantener una relación porque no hay nadie que pueda durar mucho conmigo, me encanta disfrutar, pero siempre me dejan con ganas. Yo hago deportes, soy un chico que se cuida mucho, pero cuando veo una mujer ya empiezo a mirarla con ganas, no sé qué puedo hacer.

A veces me parece que las incomodo al mirarlas, pero no me aguanto. Me encanta disfrutar del sexo, pero no hay ninguna que pueda satisfacerme y por eso no puedo mantener una relación estable. Es por eso que decidí escribir, ojalá alguna vez encuentre a alguien que pueda aguantarme. Cocino, plancho, barro y dinero no me falta, solo una mujer que me quiera y me comprenda entre las sábanas.

LA RESPUESTA: DESPERTANDO LA QUÍMICA ENTRE DOS

Algunas veces hace falta una buena dosis de romanticismo

Hay muchos factores a tener en cuenta antes de sacar un diagnóstico de adicción al sexo, puede que simplemente te agrade demasiado y aún no encuentras a la persona que se complemente en esa área contigo. A la hora de establecer una relación estable, a pesar de que la química sexual es importante, también se requieren otros condimentos como aceptación, comunicación, compromiso. Algunas personas necesitan enamorarse o simplemente necesitan un toque de romance para disfrutar al máximo, otras separan bien el placer de los sentimientos.

La clave podría estar en cosas como hablar claro o tener la misma visión, objetivos, proyectos en común. La resistencia se puede conseguir, pero en el campo sexológico las mujeres tienen cierta ventaja ante los varones, ellas pueden tener orgasmos múltiples, solo que algunas no disfrutan del todo de la sexualidad, ya sea por desconocimiento, educación o los mismos prejuicios. Para saber si padeces de una adicción deberías acercarte a consultar personalmente para una evaluación, un psicodiagnóstico te ayudará a disipar tus dudas sobre el tema.

Algunos de los síntomas que reúnen los adictos al sexo incluyen un patrón repetido de fantasías sexuales y por lo general lo usan como escape a estados de ánimo desagradables como el estrés o la depresión. El problema es que para estas personas se trata de una conducta constante, que se intensifica hasta tal punto que el deseo sexual controla todos los aspectos de sus vidas y además se sienten impotentes en sus esfuerzos por cambiarla, en vos no se nota ese interés en cambiar, al contrario, estás buscando a alguien que te siga el ritmo. Gracias por escribir tu historia al espacio “Cosas del Corazón”, un espacio de contención y respuestas a situaciones de la vida.